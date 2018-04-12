Известно о чем договорились Петр Порошенко и Тереза Мей

Президент Украины Петр Порошенко вечером в среду, 11 апреля, провел телефонный разговор с премьером Великобритании Терезой Мэй. Об этом сообщил спикер главы украинского государства Святослав Цеголко.

По его словам, в ходе беседы Порошенко выразил солидарность с британским народом и правительством об отравлении Сергея Скрипаляв городе Солсбери. При этом президент отметил готовность Украины оказать помощь в расследовании этого дела в случае необходимости.

«Тереза Мэй поблагодарила Украину за проявление солидарности с Великобританией и в очередной раз осудила агрессию России в Донбассе и Крыму. Обсуждался также вопрос усиления санкций в ответ на агрессивные действия РФ», — говорится в сообщении.

Отмечено, что собеседники обсудили вопросы усиления двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и обороны.