К Дню космонавтики Минобороны опубликовало уникальные данные о Гагарине

Накануне Дня космонавтики Минобороны России опубликовало уникальные исторические документы, посвященные первому космонавту планеты Юрию Гагарину.

В проекте представлены документы, связанные с жизнью Гагарина с октября 1957 года — с момента присвоения ему первого офицерского звания «лейтенант» после окончания 1-го Чкаловского военного авиационного училища летчиков имени К.Е. Ворошилова.

Обнародованы, в частности, служебная характеристика Гагарина за время пребывания в Центре подготовки космонавтов Военно-воздушных сил СССР, приказы о присвоении ему внеочередных и очередных офицерских званий. Минобороны впервые опубликовало учетно-послужную карту, в которой в хронологическом порядке указаны места службы и занимаемые должности.

Помимо этого ведомство выложило в свободный доступ план турне Гагарина по странам мира и вырезки из газет на английском языке.