Как сложилась жизнь детей олигарха Олега Дерипаски

Известный бизнесмен - глава компании «Русал» Олег Дерипаска, тщательно скрывает информацию о своих детях. Однако интернет-изданию Super.ru удалось узнать – чем увлекаются дети российского олигарха. Олег Дерипаска воспитывает 17-летнего сына Петра и 15-летнюю дочь Марию.

Скриншот Super.ru

Сын миллиардера, как пишет Super.ru, скромный и равнодушный к роскоши юноша. Он учится в Англии, но, в то же время увлекается изучением природы России. Прошлым летом Петр вместе с активистами Летней экологической школы исследоваk богатства природы родной страны.

Дочь бизнесмена предпочитает отдых в роскоши. К примеру, покоряtn морские просторы у побережий Сен-Барта и Корсики на огромной яхте в компании своей родственницы — внучки Бориса Ельцина Маши Юмашевой.