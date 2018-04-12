Канада не собирается участвовать в военной агрессии США против Сирии

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что его страна не намерена принимать участие в военной кампании в Сирии.

Глава правительства уточнил, что сейчас канадские военные инструкторы уже находятся в Северном Ираке, один канадский батальон расквартирован в Латвии, в августе миротворцы будут отправлены в Мали.

«Мы не хотим присутствовать ещё и в Сирии. Но мы предоставляем гуманитарную помощь, работаем на дипломатическом и политическом направлениях для поиска путей решения сирийского конфликта», — подчеркнул Трюдо в интервью международной радиостанции «Радио Канада» (англ. Radio Canada International, сокр. RCI).

Как ранее сообщала «Русская Весна», американский президент Дональд Трамп заявил о планируемом военном ответе США на предполагаемое применение Дамаском химического оружия в городе Дума, расположенном в столичном пригороде Восточная Гута.

На днях российские военные оперативно прибыли на место и не обнаружили признаков «химатаки».

Руководство Сирии категорически отрицает обвинения боевиков и Запада. Президент России Владимир Путин ответил, что Москва имеет неопровержимые доказательства попыток террористов в Сирии провести провокации с использованием боевых отравляющих веществ.

Напомним, вечером во вторник Россия заблокировала в Совбезе ООН проект американской резолюции по расследованию химических атак в Сирии. Аналогичный российский проект резолюции также был отклонён. Также Совбез не принял проект резолюции РФ в поддержку миссии ОЗХО в САР.