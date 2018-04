Kol'tso s rubinom - 68 seriya (11.04.2018)

Добавлено: 12 апр 2018 в 09:49 ,

Novyy serial-fil'm Obruchka z rubinom 68 seriya 11 aprelya. Avtomobil', yekhavshiy po trasse bez ukazateley povorotov, s pogoney ostanovili kopy. Oni prikazali voditelyu ostanovit'sya, no on pribavil gazu i v konechnom itoge vrezalsya v zabor chastnogo doma. Za rulem patrul'nyye obnaruzhili 15-letnego podrostka navesele i bezo vsyakikh dokumentov. Vopreki neuteshitel'nym prognozam vrachey, posle avtokatastrofy obe devushki vyzhili, no vpali v komu. Iz-za ser'yeznykh povrezhdeniy – ni vrachi, ni rodstvenniki ne smogli opoznat', kto iz sester Yana, a kto Anya. Reshayushchuyu rol' sygralo kol'tso s rubinom Ani, kotoroye v moment DTP bylo na bezymyannom pal'tse Yany. Sester pereputali.





