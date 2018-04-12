Криптовалютный рынок подорожал до 300 млрд долларов

Биткоин подорожал на 1,2 тысячи долларов и торгуется по 7,7 тысячи долларов за монету. Подорожало и большинство альткоинов, передает РБК со ссылкой на данные криптобиржи Bitfinex, где несколько часов назад курс биткоина перевалил за 8 тысяч долларов, резко поднявшись на 17%.

Эксперты связывают это со спадом предложения на продажу криптовалюты со стороны пользователей, хотя объем торгов увеличился.

Менее известные криптовалюты поднялись в цене в среднем более чем на 10%, меньше всего подорожали Bitcoin Cash (8%), Litecoin (5%), Tron (8%) и NEM (3%). Капитализация криптовалютного рынка в целом сегодня днем превысила 300 млрд долларов, увеличившись на 30 млрд долларов за полтора часа, а затем снизилась до 296 млрд долларов.

На данный момент стоимость рынка оценивается в 299 млрд долларов.