Легендарный рок-музыкант Оззи Осборн отказался от вождения автомобиля

За свою жизнь Оззи Осборн совершил немало безумных поступков. Но даже князь музыкальной тьмы, выясняется, рассчитывает: стоит ли удовольствие возможных рисков.После трех десятилетий водительского стажа Оззи Осборн пересаживается на пассажирское сидение. Джек Осборн рассказал о мотивах решения своего знаменитого отца, которое, вопреки возможным предположениям, основывается не на потрясениях в виде автокатастрофы или пребывания на волоске от смерти.“Он слегка въехал в кого-то на трассе, поцеловался бамперами. А потом говорит: знаете, я, наверное, перестану водить. На самом деле, он уже и так садился за руль все реже и реже. Мне кажется, основная причина в том, что в данный момент он просто не хочет принимать на себя лишнюю ответственность”, - отметил сын вокалиста Black Sabbath.Впрочем, речь идет не только о чувстве ответственности. В пользу отказа от вождения сработали и опасения музыканта стать участником разбирательства в случае серьезного ДТП: при его славе и состоянии размер исковых требований может оказаться гораздо больше суммы реального ущерба, добавил Джек.