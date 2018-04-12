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Маргинальный фронт Трампа


Добавлено: 12 апр 2018 в 08:56, Категория: Политика
Маргинальный фронт Трампа

10 апреля стало известно об аресте еще одного российского судна. В порту города Южный Одесской области арестовано судно-земснаряд компании Trans Services Maritime с портом приписки в Туапсе, сообщают АиФ.

Как написал на своей странице в соцсети генпрокурор Украины Юрий Луценко, экипаж судна незаконно добывал песок в районе Каркинитского залива на северо-западном побережье Крыма. Украинская прокуратура возбудила дело по ч. 3 ст. 240 УК Украины — нарушение правил охраны или использования недр, совершенные на территориях природно-заповедного фонда. Наказание по этой части статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Луценко утверждает, что песок использовался на строительстве Крымского моста, и намекает на возможность новых захватов судов. По утверждению генпрокурора, в украинские порты заходят и другие суда этой компании.

Капитана захваченного ранее крымского судна «Норд» Владимира Горбенко в тот же день освободили из СИЗО Херсона под залог. Покинуть Украину он не может, так как в отношении него продолжаются следственные действия. Российскому капитану грозит 5 лет лишения свободы по статье «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства».

11 апреля не изменилась ситуация с освобождёнными моряками «Норда» — они до сих пор не могут покинуть территорию Украины. Киев требует от россиян украинских документов, заявляя, что моряки остаются гражданами Украины.

Экспертные оценки: Анатолий Вассерман

Украинскими пиратами захвачено второе российское крымское судно, экипаж которого добывал песок на побережье Крыма. В это же самое время продолжается история с издевательствами над экипажем захваченного ранее судна «Норд». Портал «КерчьИНФО» опубликовал расшифровку телефонного разговора одного их моряков рыболовецкого судна. Мы здесь читаем ряд очень горьких высказываний: «Тут такой беспредел, я тебе отвечаю. Простых моряков... Нервов уже нет. Никакой поддержки». Слова «Никакой поддержки» всё-таки, на мой взгляд, несколько преувеличены. Поддержка оказывается достаточно серьёзная: привлечено к делу довольно много представителей одного из самых многочисленных видов хищников, а именно адвокатов. Это, мягко говоря, не дешёвое удовольствие. Насколько я могу судить по известной мне части адвокатских расценок, у судовладельца просто не могло бы хватить на это собственных средств. Так что поддержка оказывается, хотя и негласная.
Но дело, конечно, не в этом. Главное, что действительно совершается вполне откровенное пиратство под, мягко говоря, надуманными предлогами. Начну с самого вопроса о добыче песка в тех краях. В моей родной Одессе ещё в 1960-е годы были проведены громадные работы по защите берега от оползней. Я знаю, что для этих работ, помимо всего прочего, галечные пляжи перекрыли песком, намытым на так называемой Одесской банке, примерно в 30-ти милях от Одесского порта (то есть это немногим более 50-ти километров). И я не сомневаюсь, что добыча песка в этих водах ведётся и по сей день, и также совершенно уверен, что никаких запретов на эту добычу не было ни тогда, ни сейчас. То есть предлог для ареста, по меньшей мере, надуманный, говоря вежливо. Хотя тут, наверное, стоило бы употребить менее вежливые слова, ибо в способности Луценко думать сомневаются даже его однопартийцы. В любом случае, несомненно, что речь идёт именно о предлоге, а не о причине. И цели этого пиратства — создать впечатление (хотя бы для своих сограждан), что Крым — это действительно территория Украины, хотя, как там выражаются, «временно оккупированная». Ну и главное — это спровоцировать конфликт побольше с участием Российской Федерации.
То, что Крым — земля русская, рано или поздно будет вынужден признать весь мир. То, что проблема взаимоотношений Украины с остальной Россией рано или поздно будет решена путём воссоединения (причём, мирного воссоединения на основе волеизъявления русского большинства граждан Украины) — это меня совершенно «не сомневает». Но что делать с этими пиратами сейчас? Устраивать открытую войну — много для них чести. Понятно, что в любом серьёзном бою мы их разобьём. Но дело не в Украине, не в её вооружённых силах — дело в том, что деятельность Украины против остальной России нацелена исключительно на привлечение внимания создателей Украины, то есть Европейского Союза и Соединённых Государств Америки. Если сейчас нам вменяют в вину откровенные инсценировки комик-труппы «Белые каски» в Сирии, которым уже и на Западе практически никто не верит, то весьма возможно, что в случае прямого боевого столкновения между Российской Федерацией и Украиной на нас-таки наедут при полной поддержке общественного мнения большинства западных стран.
И что в таком случае делать? Ну, во-первых, никто не отменял правило «Если в сердце дверь закрыта, надо в печень постучать». То есть применить силу против киевских террористов рано или поздно, так или иначе — необходимо. Но делать это надо по возможности аккуратно, так, чтобы вспомнились легенды о вежливых людях. Если юридические, дипломатические шаги и закулисные переговоры спецслужб не приведут к результату в связи с пиратскими захватами наших судов с экипажами, то придётся рассмотреть вариант, который часто применяет Израиль, а именно спецоперацию уже силовых подразделений спецслужб по освобождению заложников. Да, к сожалению, приходится говорить именно об этом. Применять силу против русских, пусть даже забывших на какое-то время, что они русские, не хочется. Гражданская война — самая тяжкая и грязная, поскольку в ней с обеих сторон действуют сыновья одной матери-родины, пусть даже часть заслуживает библейского эпитета «блудный сын». Но такой вариант исключать нельзя, но надо только провести его так, чтобы, с одной стороны, не было почвы для официальных придирок; а с другой стороны, чтобы большая часть тех, кого генерал Паттон назвал «мерзавцами по ту сторону фронта», пострадала не смертельно. Но надо сказать, что чем больше перевес одной из сторон, тем больше у неё, помимо всего прочего, возможностей наносить не смертельные повреждения. Кстати, насчёт Паттона. Напомню его фразу, которую он сказал своим солдатам: «Я не прошу вас умирать за свою родину, я прошу вас сделать так, чтобы мерзавцы по ту сторону линии фронта умерли за свою родину». Правда, надо сказать, что он изрядно прихвастнул: потери среди его солдат были значительно больше, чем среди солдат, выполнявших аналогичные действия под командованием других генералов. Но сказано красиво.
Но силовой вариант с применением спецназа возможен, допустим, для освобождения арестованного капитана судна «Норд» (возможно, арестуют и капитана землеснаряда). Но что делать с экипажами, которые формально отпущены, но которых не выпускают из Украины? Украина не признаёт, как известно, паспортов граждан Российской Федерации, выданных в Крыму. Соответственно, варианты действий для России. Первый: доставить морякам их украинские паспорта, если они не уничтожены, и таким образом крымчане будут выпушены из Украины. Но, получается, это будет признанием со стороны нашей власти нелегитимности крымских документов. Второй вариант: возможно временно прописать моряков в каком-то другом регионе России, выдать паспорта, допустим, тамбовские. Но это тоже будет признанием нелегитимности крымских документов. Что же делать с паспортами? Ведь именно для того и затеяна вся эта цепочка провокаций, чтобы вынудить нас признать нелегальность паспортов, выдаваемых в Крыму, и принадлежность к Украине всех живущих в Крыму. Тут тоже необходимы какие-то операции в стиле уже упомянутого израильского спецназа. Насколько я могу судить, вряд ли военно-морские силы Украины способны предотвратить, например, всплытие подводной лодки без опознавательных знаков посередине акватории Одесского порта (или Бердянского порта, применительно к экипажу рыболовецкого судна «Норд»). Таким образом, если экипаж будет заранее извещён о том, где и когда ему желательно оказаться, то он сможет довольно комфортным образом эвакуироваться из зоны необъявленных боевых действий против Российской Федерации. Возможны и другие варианты, но я совершенно уверен, что как только будет принято решение о противодействии насилию силой, немедленно будут разработаны эффективные методы такого противодействия.
Но что совершенно точно — поддаваться на паспортный шантаж нельзя ни в коем случае, Крымские паспорта — легальные и единственные удостоверения личности жителей Крымского полуострова как региона России, это не должно ставиться под сомнение никак и никогда. Крым, согласно волеизъявлению его жителей, стал сперва независимым от Украины государством, а потом вошёл в состав Российской Федерации. И если кто-то настолько нагл, что отказывает в признании народному волеизъявлению, он тем самым нарушает основополагающие положения международного права. Конечно, с нелёгкой американской руки сейчас многие считают международным правом исключительно американские капризы — ну так пора им уже и переучиваться.
Кстати, замечу, что очень часто говорят о противоречии между двумя основными принципами международного права, а именно сохранением территориальной целостности и правом народа на самоопределение. Так вот, никакого противоречия тут нет, поскольку эти принципы подходят к одной и той же государственной границе с противоположных сторон — неприкосновенность снаружи, а самоопределение изнутри. То есть действительно никто не вправе вторжением в другие государства менять их границы, но каждый народ (причём народ не только в этническом смысле как люди одного происхождения, а в культурном смысле — люди, считающие себя принадлежащими к единой культуре) имеет право самостоятельно решать свою судьбу. И в этом смысле, например, Арцах (он же Нагорный Карабах) или Приднестровье несомненно вправе быть независимыми, поскольку это право они добывали сами. А вот Косово право на независимость не имеет, ибо там вмешались иностранные державы, а жители самого Косова так и не смогли отвоевать свою независимость. Да, в общем-то, и не пытались её отвоёвывать. Они действовали как типичные террористы, воюя не против государственных служб, а против мирных граждан.
Крым доказал свою независимость, ибо вопреки расхожей легенде войска Российской Федерации не вмешивались непосредственно в то, что происходило в Крыму, они только предотвратили исполнение военными силами Украины, размещёнными в Крыму, заведомо незаконного приказа из Киева о применении вооружённых сил против мирных граждан. А всё остальное, что происходило в Крыму — дело рук самих его жителей. Хотя какие-то украинские военные части, действительно, были блокированы частями Черноморского флота Российской Федерации, основную часть задач жители Крыма решили самостоятельно. Блокада путей, ведущих из Крыма на Украину — это уже целиком было делом местных жителей. Так что любой, кто пытается отрицать это волеизъявление, тем самым выступает против общепринятых основ международного права и, по сути, сам становится преступником.
Сегодня — 11 апреля 2018 года. Мир ждёт удара Америки по Сирии и возможных вариантов ответа России. И в этой ситуации мы видим захваченное украинцами уже второе судно. Также сегодня ночью резко обострилась обстановка в Донбассе, ВСУ ведут огонь из тяжёлого вооружения прямо по Донецку, есть жертвы. И часть политологов считает, что в той ситуации, когда мир стоит на грани новой мировой войны, Россия не может распылять силы и вынуждена сейчас временно отвлечься от Украины. Поэтому украинские бандиты делают что хотят, и наказания им в ближайшее время не будет. А другие люди считают, что под нейтральные или возмущённые, но в любом случае необязательные заявления Захаровой и Пескова по поводу наших захваченных кораблей, наши, скажем так, менее публичные организации очень и очень серьёзно работают над освобождением крымских моряков. Какая версия кажется более убедительной?
Насколько я могу судить, силы, задействованные для решения проблемы прозападных террористов в Сирии и силы, необходимые для решения проблемы прозападных террористов на Украине, существенно разные. И чисто в военном отношении мы вполне можем вести эти операции одновременно. Но вот силы дипломатического прикрытия, действительно, одни и те же, и их распылять нежелательно. Поэтому я думаю, что сейчас наши власти предоставляют Киеву возможность как можно нагляднее продемонстрировать всему миру свою террористическую сущность и вмешаются, когда необходимая психологическая подготовка будет в достаточной мере проведена.

http://zavtra.ru/word_of_day/pechen_2018-04-11


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Добавлено: 12 апр 2018 в 08:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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