Матвиенко приветствует возобновление работы Узбекистана в Межпарламентской ассамблее СНГ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поприветствовала возобновление работы Узбекистана в Межпарламентской ассамблее СНГ. Об этом она заявила в ходе встречи с заместителем спикера Законодательной палаты парламента Узбекистана Борием Алихановым, сообщает пресс-служба Совфеда.

Встреча состоялась на полях Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге.

«Для России Узбекистан — важнейший, проверенный временем стратегический партнёр, надёжный союзник. Мы очень рады тому, что за последние два года наше взаимодействие обрело новое развитие, новый вектор», — отметила председатель палаты регионов.

Значительную роль в улучшении отношений, по словам Матвиенко, сыграл визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в РФ и его встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Читайте по теме

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«Вместе с тем потенциал и возможности сотрудничества огромны, мы только начали его осваивать», — сказала спикер Совфеда.

Она также рассказала о перспективах в межпарламентском взаимодействии и предложила сделать акцент на межрегиональном сотрудничестве.

Председатель Совета Федерации указала, что мероприятия Межпарламентской ассамблеи СНГ — хорошая возможность для проведения двусторонних встреч.

«Мы очень ждали делегацию Узбекистана», — отметила она, подчеркнув важность Межпарламентской ассамблеи как неангажированной и неполитизированной площадки.

«Мы рады тому, что Узбекистан возобновил свою работу в Межпарламентской ассамблее СНГ. Хотелось бы, чтобы Узбекистан принял решение о постоянном участии в Совете МПА СНГ», — сказала Матвиенко.

Как напомнила спикер Совфеда, в 2015 году она направила приглашение председателю Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана с предложением посетить Россию с официальным визитом и выразила надежду, что он примет это приглашение.

Также Матвиенко поблагодарила Ташкент за содействие в организации выборов Президента РФ в Узбекистане и за участие в миссиях наблюдателей.

«Мы рады тому, что восстановили работу Группы дружбы сенатов Узбекистана и России», — сказала Матвиенко, напомнив, что на осень запланировано заседание в Москве.

Со своей стороны Алиханов отметил, что в последние годы взаимоотношения между Россией и Узбекистаном позитивно развиваются. Он также указал на положительную динамику в экономическом сотрудничестве, добавив, что рост товарооборота за 2017 год составил 33%.

«Внешнеполитический курс Узбекистана направлен на укрепление стратегического сотрудничества между нашими странами», — подчеркнул Борий Алиханов.

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