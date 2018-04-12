Майк Помпео пообещал отказаться от «мягкой политики» в отношении России

Директор ЦРУ и кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео в распространенных Белым домом письменных показаниях Конгрессу заявил, что время «мягкой политики» в отношении России прошло. Об этом сообщает РИА Новости.

«Россия продолжает действовать агрессивно, в чем ей способствуют многие годы мягкой политики в отношении этой агрессии. С этим теперь покончено. Список действий нашей администрации, направленных на то, чтобы повысить цену для (президента России) Владимира Путина, долог», — говорится в документе.

Помпео заявил, что Вашингтон может использовать санкции, высылку дипломатов, укрепление американской армии и сил ядерного сдерживания, а также «вооружение смелых молодых людей, которые сопротивляются российскому экспансионизму на Украине и в Грузии». Он добавил, что список возможных мер гораздо длиннее и туда можно будет внести добавления.

«Однако действия нынешней администрации ясно дают понять, что стратегия национальной безопасности президента (Дональда) Трампа по праву назвала Россию угрозой нашей стране. Наши дипломатические усилия в отношении России будут сложными, но, как и в предыдущих случаях конфронтации с Москвой, они должны продолжаться», — добавил Помпео.

Напомним, Госдеп объявил Россию ответственной за применение химического оружия сирийскими войсками. Москва обвинения отрицает и отвергает сам факт использования химоружия в городе Дума.