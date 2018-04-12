Майя Донцова возмущена поступком Леши Купина и Романа Капаклы

Рома и Леша вроде как улетели в Египет. Я сразу подозревала, что они не в Египте… И вот, буквально вчера вечером, произошло разоблачение. Мы выяснили, что они находятся в Подмосковье в отеле. Они отдыхают, кайфуют, веселятся, прикалываются, а мы тут с Мариной мучаемся с переездом, таскаемся с баулами, с тюками и боремся за комнаты. Нас распинают каждый день, а у наших парней все здорово. Я считаю, что они нас очень сильно подставили, обманули и поступили очень жестко. Мы сейчас с Мариной думаем, как их проучить, потому что эта ситуация не должна оставаться безнаказанной. Мы с Мариной недостойны такого отношения! Девочки, которые находятся по году в отношениях, которые не косячат и не делают ничего подобного, а парни так поступают. Думаю, что Леша и Рома должны очень серьезно задуматься над тем, что они натворили.