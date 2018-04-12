Медведев разъяснил суть помощи попавшим под санкции компаниям

Поддержка компаний, попавших под очередную порцию антироссийских санкций, будет заключаться в сохранении производств, а не в компенсациях их владельцам. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правкомиссии по импортозамещению.

«Те решения, которые будут предложены в качестве поддержки, будут направлены не на компенсацию потерь владельцев компаний, хотя это тоже нужно иметь в виду, как иногда это представляют, а прежде всего на сохранении производств и рабочих мест», — цитирует Медведева «Интерфакс».

Премьер объяснил, что под санкции в первую очередь попадают десятки тысяч людей, работающих на стратегических, системообразующих предприятиях.

«Те компании, которые попали в сложную ситуацию, должны получить поддержку. Поручения о проработке такого рода поддержки мною даны, это касается разных компаний — и металлургов, и энергетиков, и оборонщиков, и некоторых других», — отметил Медведев.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сообщило об отзыве всех рейтингов компании En+ в связи с санкциями OFAC (структура американского минфина, отвечающая за правоприменение в области санкций).

Этот шаг был предпринят после включения En+ в так называемый «черный список», опубликованный в прошлую пятницу Минфином США. Речь идет о новых санкциях, которые затронули семерых российских бизнесменов, 14 компаний и 17 правительственных служащих Российской Федерации.