Мемория. Александр Островский

12 апреля 1823 года родился Александр Островский, драматург.

Личное дело

Александр Николаевич Островский (1823—1886) родился и вырос в Замоскворечье, в купеческой среде.

Его отец происходил из семьи священника, однако окончив Московскую духовную академию, стал судебным стряпчим. В 1839 году получил дворянство. Мать, Любовь Ивановна, появилась на свет в семье пономаря. Она умерла, когда Александру было восемь лет. Спустя пять лет отец Александра женился на дочери шведского дворянина, баронессе Эмилии фон Тессин. Она воспитывала четверых детей Николая Островского, получивших хорошее домашнее образование.

Будущий писатель изучал французский, немецкий, а также древнегреческий и латынь. Впоследствии он выучил также английский, итальянский и испанский языки.

В 1835 году двенадцатилетний юноша поступил в третий класс гимназии, окончив которую в 1840 году, был принят на юридический факультет Московского университета. Однако уже к концу второго курса начал пропускать лекции, на весеннюю сессию в мае 1842 года не явился «по причине случившейся лихорадки» и был оставлен на второй год. В 1843 году Островской забрал документы из вуза и до 1851 года служил в судебных учреждениях, занимая невысокие посты. В судах он накопил богатый материал для своих первых пьес.

В 1847 году в газете «Московский городской листок» вышла небольшая пьеса Островского «Картина семейной жизни». В том же году он устроился на должность редактора и критика в журнал «Москвитянин», и в дальнейшем публиковался в нем.

Литературную известность драматургу принесла трагикомедия «Свои люди — сочтемся», вышедшая в 1850 году. Пьеса была запрещена к постановке цензурой за оскорбление купеческого сословия, а ее автор по личному распоряжению Николая I был отдан под надзор полиции, снятый только после смерти императора. Премьера комедии состоялась лишь в 1861 году, когда Островский был уже признанным литератором.

В начале 1850-х он написал еще несколько произведений из купеческого быта: «Бедная невеста», «Не в свои сани не садись», «Бедность не порок», «Не так живи, как хочется».

С 1853 года все новые пьесы Островского регулярно ставились в Малом театре в Москве и Александринском театре в Петербурге.

Вскоре после закрытия «Москвитянина» писатель устроился в журнал «Современник». Тогда же, во второй половине 1850-х, им были написаны комедии «Доходное место» и «Праздничный сон до обеда», драмы «Воспитанница» и «Гроза».

В 1856—1857 годах по инициативе великого князя Константина Николаевича вместе с группой известных литераторов Островский путешествовал по России, проехав путь от верховьев Волги до Нижнего Новгорода.

В 1859 году было напечатано первое двухтомное собрание сочинений драматурга. В 1863 году Островского избрали членом-корреспондентом Петербургской академии наук.

В 1860-х писатель увлекся историей Смутного времени и создал пять исторических пьес в стихах: «Козьма Захарьич Минин-Сухорук», «Воевода», «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский», «Тушино», «Василиса Мелентьева». Этот цикл в 1873 году завершила драматическая сказка «Снегурочка».

В 1865 году Островский стал одним из сооснователей Артистического кружка. Эта организация создала первый частный публичный театр в Москве.

В 1874 году появилось Общество русских драматических писателей и оперных композиторов, которым Островский руководил до конца жизни.

С 1881 года он также работал в комиссии по изменению законодательства по театральному делу и добился преобразований, улучшивших положение артистов.

В 1885 году был назначен заведующим репертуарной частью московских театров (художественным руководителем всех театров города) и начальником театрального училища.

Центральной фигурой произведений драматурга 1870-х — 1880-х становится несправедливо обделенная судьбой русская женщина. Такие героини встречаются в его пьесах «Бесприданница», «Таланты и поклонники», «Без вины виноватые» и других.

14 июня 1886 года Александр Островский скончался от сердечного приступа в своем костромском имении Щелыково.

Писатель был похоронен рядом с отцом на церковном кладбище в селе Николо-Бережки Костромской губернии. Там его останки находятся и поныне.

Александр Николаевич Островский. 1885г. Wikimedia Commons

Чем знаменит

Считается, что с пьес Александра Островского начался современный русский театр. Основа этого театра — реалистичная социально-бытовая, общественно значимая драма — как называл ее Николай Добролюбов, «пьеса жизни».

Наиболее известные пьесы Островского — «Свои люди — сочтемся», «Не в свои сани не садись», «Бедность не порок», «Гроза», «Женитьба Бальзаминова», «На всякого мудреца довольно простоты», «Лес», «Бесприданница», «Без вины виноватые», «Таланты и поклонники».

О чем надо знать

Островский был необычайно плодовитым драматургом, написавшим 47 пьес. Также он перевел более 20 пьес Мигеля Сервантеса, Никколо Маккиавели, Публия Теренция и других зарубежных авторов.

Особняком в его творчестве стоит сказка в стихах «Снегурочка». Она появилась благодаря случаю — в 1873 году Малый театр был закрыт на ремонт, и его труппа переехала в здание Большого театра. Там решили поставить спектакль-феерию, в котором участвовали бы все артисты — драматические, оперные и балетные. Островский охотно согласился написать такую пьесу, переработав сюжет народной сказки «Девочка-Снегурочка».

Музыку к постановке сочинил молодой Петр Чайковский. В мае того же года состоялась премьера. Многие современники Островского называли пьесу бессодержательной и фантастической. Однако в 1881 году Николай Римский-Корсаков написал на ее текст оперу «Снегурочка».

Прямая речь

Гувернантка Анна Смирнова об укладе жизни Островского: «Солнышко еще не высоко стояло, бежишь, бывало, на колодец за водой и видишь — спускается по тропке под гору Александр Николаевич с ведерком и удочками в руках. Любил он очень ловить рыбу и ловил каждое утро, даже в плохую погоду. Это когда не было работы. А когда начинал писать, то работал спозаранку допоздна; из кабинета выходил только к чаю, к обеду да к ужину. Работал он много, и мы, бывало, только удивлялись, как у него сил хватало. Семья была большая, а работник-то он был один. Бывало, не вытерпишь, улучишь минуту и скажешь ему: "Отдохнули бы, Александр Николаевич", — а он только вздохнет и ответит: "Некогда, Аннушка, некогда, пьесу-то друзья ждут и в Москве и в Петербурге". Бывало, свет горел у него в кабинете за полночь. Любил он, чтобы вокруг него были люди. Ведь сколько народу гостило в усадьбе каждое лето. Весь флигель бывал занят. Приезжали знакомые актеры и друзья. А бывали и такие, которые пешком из Кинешмы приходили — на лошадей денег не имели. И всех-то Александр Николаевич встречал с радостью, а которым и помогал».

Актриса Малого театра Надежда Рыкалова о работе с драматургом: «Обычно Александр Николаевич сам ставил свои пьесы. Постановки эти были, конечно, не то, что теперь. Островский собирал труппу и читал ей пьесу. Читать он умел удивительно мастерски. Все действующие лица выходили у него, точно живые. После такого чтения объяснять ничего не оставалось. Все знали, что им делать. О декорациях заботились мало. Лишь бы сыграть хорошо. Во время репетиций Островский обыкновенно ходил по заднему плану сцены, и, если артистам удавалось играть так, как хотелось Островскому, то он с довольным видом поправлял свои рукавчики — признак его хорошего настроения».

Актер Модест Писарев об увлеченности Островского: «Во время первого представления своих пьес Александр Николаевич страшно волновался и никогда не сидел в зрительном зале. Бледный и растерянный, он бродил за кулисами, переходя с одной стороны сцены на другую, шепча что-то, принужденно улыбаясь и невпопад отвечая на вопросы.

Если пьеса имела успех, то на шестом-седьмом представлении Александр Николаевич шел в кресла смотреть комедию. Он весь был поглощен игрой артистов и ходом пьесы. Островский заразительно хохотал в комических сценах, аплодировал актерам и до того непосредственно увлекался, что иногда, забывая, что идет его пьеса, хлопал незнакомого ему соседа по колену, восклицая: "Прекрасная пьеса... жизненная, смешная!.."».

5 фактов об Александре Островском

Первой поставленной пьесой драматурга была «Не в свои сани не садись». Премьера состоялась на сцене Малого театра в январе 1853 года.В комедии «В чужом пиру похмелье» (1855) впервые появилось слово «самодур», с тех пор широко распространившееся.Островский поддерживал отношения с Иваном Гончаровым, Иваном Тургеневым, Федором Достоевским, Михаилом Салтыковым-Щедриным, Львом Толстым и другими известными писателями.Младший брат драматурга — Михаил Николаевич Островский был министром государственных имуществ. Также входил в Государственный совет Российской империи, был почетным членом Императорской академии наук.Около 20 лет Островский прожил с простолюдинкой Агафьей Ивановной, с которой не венчался. Трое их детей умерли во младенчестве. Старший сын Алексей, носивший фамилию Александров, скончался в возрасте около 27 лет. В 1869 году, через два года после смерти Агафьи, литератор обвенчался с актрисой Марией Бахметьевой, родившей ему четырех сыновей и двух дочерей.

Материалы об Александре Островском:

Биографическая справка в Википедии

Статья РИА Новости

Сайт, посвященный Александру Островскому