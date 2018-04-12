Мэр Москвы рассказал о программе “Московских сезонов”

В воскресенье 8 апреля мэр Москвы Сергей Собянин поделился с жителями столицы программой мероприятий, ожидающих москвичей и гостей города в программы фестивалей цикла “Московские сезоны”, сообщает “Вечерняя Москва”.Как говорится в блоге мэра Москвы, в2018 году жителей и гостей столицы ждут фестивали “Московская Весна. ACapella”, “Времена эпохи”, “Московское лето. Цветочный джем”, “Золотая осень” и другие не менее интересные события.Главой города была отмечена возросшая уличная активность граждан, связанная с благоустройством городского пространства, которая стала причиной выноса культурно-массовых мероприятия за пределы парков и закрытых залов.“В 2017 году участниками “Московских сезонов» стали 62 миллионов москвичей и туристов. Уже в этом году, несмотря на снег и мороз, с успехом прошел масленичный фестиваль. Многие москвичи ждут фестивалей, часто спрашивают о них”, - сказал Сергей Собянин.Сергей Семенович поздравил всех с Великой Пасхой и напомнил, что 7 апреля в городе начался посвященный христианскому празднику фестиваль “Пасхальный дар”, посвященный добрым делам.