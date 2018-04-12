Мэрайа Кэри о биполярном расстройстве в People

48-летняя Мэрайя Кэри стала героиней нового выпуска журнала People, в котором рассказала о своем заболевании — биполярном расстройстве. Диагностировали его звезде в 2001 году.



После нервного срыва певица попала на обследование к врачу, который и диагностировал биполярное расстройство. Долгое время Кэри не могла поверить в происходящее, поэтому за профессиональной помощью обратилась относительно недавно. «До недавнего времени я жила в изоляции, отрицании и постоянном страхе, что меня кто-нибудь разоблачит. Это было слишком тяжелым бременем, которое мне приходилось нести. И в какой-то момент я поняла, что не могу больше этого делать. Тогда я обратилась за помощью и прошла курс терапии. Я окружила себя позитивными людьми и вернулась к тому, что так люблю делать — стала писать стихи и музыку», — призналась она.

В своем инстаграме певица поделилась обложкой нового выпуска журнала, подписав ее так: «Очень рада поделится с вами частью своего путешествия».



На данный момент певица продолжает бороться с заболеванием и сопутствующими ему симптомами, принимая специальные лекарства от биполярного расстройства второго типа, которое периодически сопровождается депрессией и гипоманией. «Долгое время я полагала, что у меня проблемы со сном. Но это не было похоже на обычную бессонницу, когда ты лежишь и считаешь овец. Я все время работала и была очень раздражительной. Я все время боялась, что подведу людей. Это было похоже на манию. Я чувствовала себя очень одинокой и испытывала чувство вины из-за того, что не делаю ничего для своей карьеры. Сейчас я принимаю лекарства, благодаря которым не чувствую себя усталой или вялой. Найти необходимый баланс — вот что очень важно», — сказала Кэри.

Несмотря на биполярное расстройство, Мэрайа чувствует себя отлично, воспитывая двух детей и наслаждаясь компанией бойфренда Брайана Танаки. В последний раз папарацци запечатлели пару на свидании в одном из ресторанов Малибу. Заметно похудевшая Мэрайа, после операции по удалению желудка, была одета в черное платье и накидку от Louis Vuitton. Свой образ певица дополнила кожаными ботильонами на каблуках и черной сумкой. Брайан для свидания с возлюбленной выбрал черные джинсы, лонгслив и кожаную куртку-косуху, а его белые кроссовки буквально ослепили фотографов.

Влюбленные не стали прятаться от папарацци. Они взялись за руки и махали фотографам, мило улыбаясь. Пара прошла к черному автомобилю. Куда ребята уехали — не ясно.