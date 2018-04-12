МИД России пригрозил Украине ответными мерами за арест «Норда»

Россия оставляет за собой право на ответные меры в связи с ситуацией вокруг задержанного в Украине российского судна «Норд». Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, передает УНИАН.

«До тех пор, пока наши граждане не будет выпущены с территории Украины, Россия оставляет за собой право на применение ответных мер», — сказал Захарова.

Она назвала ситуацию с судном «Норд» «зашкаливающим цинизмом».

«Под надуманными предлогами наших моряков фактически удерживают в качестве заложников на территории Украины. Каждый раз при попытке пересечения границы в Киеве выдумываются все новые причины — лишь бы не отпустить экипаж к своим семьям», — добавила Захарова.

Ранее сообщалось, что суд запретил капитану «Норда» Владимиру Горбенко возвращаться в Крым.

Фото: УНИАН