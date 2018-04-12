Мила Кунис и Эштон Катчер на бейсбольном матче в Лос-Анджелесе

Эштон Катчер и Мила Кунис

Не только Брэд Питт является поклонником бейсбола, но и Эштон Катчер и Мила Кунис. Вчера, например, супруги посетили матч между "Лос-Анджелес Доджерс" (Los Angeles Dodgers) и "Окленд Атлетикс" и, конечно, попали в объективы папарацци, хотя специально и не старались привлекать к себе внимания. 40-летний Эштон, как обычно, хмурился и скрывал лицо за козырьком кепки, а вот 34-летняя Мила сияла улыбкой. Одетая в полосатые брюки и синюю худи с эмблемой Лос-Анджелеса, она выглядела просто и скромно — актриса не из тех голливудских звезд, кто на спортивный матч наряжается, как на красную дорожку.

Мила Кунис

Кстати, образ Кунис вновь дал повод сплетникам обсуждать личную жизнь пары. Ходят слухи, что актриса ждет третьего ребенка — и якобы именно поэтому все чаще надевает объемную одежду, скрывая фигуру. Верны ли эти догадки или нет, узнаем скоро, ведь тайное всегда становится явным, но теоретически супруги совсем не против еще одного малыша: и Мила, и Эштон, у которых подрастают трехлетняя Уайетт и годовалый Димитрий, не раз признавались, что мечтают о большой семье.

Эштон Катчер и Мила Кунис

Эштон Катчер

Эштон Катчер и Мила Кунис

Эштон Катчер и Мила Кунис