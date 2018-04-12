Минобороны будут отслеживать морские перевозки в онлайн-режиме

Между Национальным центром управления обороной Российской Федерации и Ситуационно­-логистическим центром «Оборонлогистики» организован в online-режиме обмен информацией о перевозках воинских грузов морским транспортом по основным стратегическим направлениям в интересах Министерства обороны.

Поступающая информация используется офицерами дежурных смен Национального центра для контроля за мероприятиями, связанными с доставкой продукции военного назначения и грузов военно-строительного комплекса Минобороны России.

Ситуационно-логистический центр «Оборонлогистики», оборудованный новейшей информационной системой управления морскими перевозками, позволяет с учетом метеоусловий, морского трафика, состояния судна, возможностей портовой инфраструктуры координировать работу всех участников транспортно-логистической цепочки.

Совместная работа специалистов Национального центра управления и логистического центра позволяет оптимизировать транспортно-логистические процессы, минимизировать затраты Министерства обороны России по доставке воинских грузов.