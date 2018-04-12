Минздрав и аптеки вновь назвали риски продажи лекарств в магазинах

Директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина заявила RNS, что министерство выступает против новой версии законопроекта Минпромторга, разрешающей продавать лекарства в магазинах без лицензии.

«Позиция министерства неоднократно озвучивалась, именно из-за того, что есть несогласие с тем, чтобы была передана продажа лекарственных препаратов в магазины, тем более без лицензии. Эта идея не была поддержана при обсуждении... Мы в любом случае законопроект не сможем согласовать, потому что это больше риска для населения в том числе, чем польза от этого», — сказала она.

Максимкина также выразила сомнения в необходимости подобных нововведений, так как лекарства и так доступны гражданам.

«В любом торговом центре мы ни одну увидим аптечную организацию и даже иногда несколько этих киосков. Но там работают специалисты со специальным фармацевтическим образованием, которые могут оказать консультативную поддержку, потому что иногда население тоже не понимает рисков, что даже безобидная ацетилсалициловая кислота не всегда показана и может привести к кровотечениям. Я уж не говорю о том, что препараты станут намного доступнее – это миф», — подчеркнула она.

Елена Максимкина отметила, что ориентированные на оказание фармацевтической помощи кадры учатся всю жизнь и это международный тренд. Она предложила не низводить аптечную практику до уровня обычной торговли.

Генеральный директор компании «Ригла» Александр Филиппов заявил, что в случае реализации проекта Минпромтрга, закроется большая часть аптек, а оставшиеся поднимут цены на рецептурные препараты, не входящие в список жизненно важных.

«В случае принятия закона в предлагаемой версии фармацевтическая розница потеряет значительную долю прибыли. Большая часть фармацевтических розничных предприятий закроется – в первую очередь аптечные киоски, аптечные пункты, аптеки, расположенные в прикассовой зоне супермаркетов — поскольку их основной ассортимент будет доступен в магазинах. Те, кто останется на рынке, поднимут цены на рецептурные препараты, которые не входят в перечень ЖНВЛП. Среди простудных препаратов, к примеру, в основном это будут лекарства, направленные именно на лечение заболевания, а не просто снятие симптомов», — сказал он.

Филиппов добавил, что уровень опасности реализации аптечного ассортимента в торговых сетях без лицензии даже сложно в полной мере оценить — к продаже разрешен широкий спектр категорий препаратов, вплоть до средств для переливания крови.