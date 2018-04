Modnyy prigovor. On yey ne para posledniy vypusk 11 aprelya. Kristina Kolotilo obvinyayet svoyu mamu Yelenu Opanasenko v tom, chto ona odevayetsya vul'garno i ne po vozrastu i vstrechayetsya ne s tem muzhchinoy. “Mama odevayetsya mestami vul'garno, mestami smeshno, – zayavlyayet Kristina. – Yesli ona izmenitsya vneshne, mozhet byt', eto povlechet za soboy i vnutrenniye izmeneniya i ona vstretit solidnogo muzhchinu”. Yelena zhe zayavlyayet, chto vpervyye za mnogo let pochuvstvoval sebya svobodnoy i schastlivoy imenno s etim garderobom i s etim muzhchinoy, a svoy stil' odezhdy ob"yasnyayet tem, chto izbrannik mladshe yeye pochti na 20 let: “On sportivnyy i seksual'nyy, i mne khochetsya ryadom s nim vyglyadet' tak zhe”. Pomogut li stilisty geroine vyglyadet' yarko, no ne vul'garno.





Modnyy prigovor - On yey ne para (11.04.2018) - smotret' onlayn besplatno Smotret' Modnyy prigovor - On yey ne para (11.04.2018) novyy vypusk Modnyy prigovor - On yey ne para (11.04.2018) bez registratsii Smotret' posledniy vypusk Modnyy prigovor - On yey ne para (11.04.2018) Modnyy prigovor - On yey ne para (11.04.2018) onlayn Modnyy prigovor - On yey ne para (11.04.2018) v khoroshem kachestve Tok shou smotret? Modnyy prigovor - On yey ne para (11.04.2018) onlayn