Московских восьмиклассников проверят на наркотики

Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы сообщил, что в 2017 году в обязательном порядке на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических и психотропных веществ проверили старшеклассников в 601 школе. Выявили, что 29 учеников употребляли наркотики.

В 2018 году восьмиклассников столичных школ проверят на предмет незаконного потребления наркотиков, передает пресс-служба департамента. В прошлом году проверяли десятиклассников и первокурсников профессиональных образовательных организаций.

Школьников, попробовавших наркотики, направляют в Детский наркологический центр, чтобы включить в лечебно-диагностическую программу, уточнили в департаменте.