На найденном в Болгарии античном сосуде изображены Эдип и Сфинкс

В болгарском городе Созополь в ходе археологических раскопок на месте будущего строительства были найдены средневековые захоронения и руины дома VI века до н. э., а также ряд древних артефактов, включая краснофигурную вазу с изображением Эдипа и Сфинкса.

С 610 года до н. э. на месте нынешнего Созополя существовала греческая колония Аполлония Понтийская, которая славилась статуей Аполлона работы знаменитого скульптора Каламида. Согласно Плинию Старшему, статуя была высотой 30 локтей (более 13 метров) и стоила 500 талантов. Полководец Марк Теренций Лукулл, захвативший город в 72 году до н. э., увез эту статую в Рим и установил в Капитолии.

Нынешние раскопки велись под фундаментом снесенного здания 1826 года постройки. В культурном слое были найдены как средневековые, так и античные монеты и керамика. Археологи, которых возглавляли Павлина Девлова и Илия Киров, обнаружили несколько могил из некрополя, который использовался в XI веке, а затем в XIII – XIV веках. Наконец, в слое конца VI – V веков до н. э. обнаружили остатки строения прямоугольной формы.

Самой впечатляющей находкой стал краснофигурный кратер – сосуд, в котором смешивали вино с водой. По словам ученых, он был изготовлен во второй четверти V века до нашей эры. Изображение на сосуде иллюстрирует хорошо известный миф об Эдипе. Сидящий герой отвечает на загадку Сфинкса – чудовища с головой женщины, лапами и телом льва и крыльями орла.

Находки выставлены в Национальном археологическом музее в Софии.