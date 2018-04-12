«Нафтогаз» намерен потребовать у «Газпрома» еще $15 млрд

В случае пересмотра тарифа на транзит газа по территории Украины, «Нафтогаз» будет претендовать на компенсацию от «Газпрома» в размере до 15 млрд долларов.

Такие данные содержатся в письме председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева в адрес премьер-министра Владимира Гройсмана.

«Даже в случае несогласия на пересмотр тарифа со стороны “Газпрома” право на пересмотр дает возможность в порядке арбитражного производства обратиться за компенсацией от “Газпрома” из-за уплаты российской компанией в 2018-2019 годах действующего тарифа, который не полностью покрывает все расходы, связанные с транзитом газа.

Кроме того, в случае отсутствия транзита после 2019 года, пересмотр тарифа позволяет требовать за это компенсацию — в частности, требовать от другой стороны контракта компенсацию расходов, связанных с экономическим обесцениванием вложенного капитала, то есть утраченной стоимости транзитных активов.

По оценке компании, право на пересмотр тарифа в целом может позволить компании получить дополнительную компенсацию в размере до 15 млрд долларов», — говорится в письме.

Коболев также подчеркнул, что спор по тарифной ставке также может стать существенным экономическим стимулом для «Газпрома» продолжать транзит и после 2019 года.

Отмечается, что «Нафтогаз» уже сделал представление о пересмотре тарифа на услуги транзита газа украинской газотранспортной системой для «Газпрома», то есть начал процедуру, которая требуется контрактом.