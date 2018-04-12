Ты никогда меня не забудешь, как называла тебя бубличком, моим звездуличком и любимым котёночком, как отдавала тебе всю себя и свою душу не за что-то, а вопреки. Как засыпал у меня на груди, а я гладила тебя по голове, как болтал во сне и крепко прижимал к себе , со словами никому тебя не отдам, как гладили друг другу ручки и много-много поцелуев в щечки, везде, где бы мы не находились, как не оставил на моем теле места без засосов, как дурачились и искусывали друг друга везде где только можно. Трогательные разговоры за балдахином и лучшие моменты с доминантом, насилие у нас никто не отменял, ведь рядом сильный и любимый мужчина. Наши ссоры, а потом улыбка до ушей при примирении. Наши приколюхи и все то, что мы делали вместе, от продувания носа, всех способов поцелуев до высасывания твоего глаза, после которого ты три дня ходил с феником. Нашего Святогора на лавке, сон не одетым, безумный массаж, как отжимал у меня втихаря последние шоколадки и ругань из-за батареек. Ну и подумаешь, что мы были два шныря, зато обожали друг дружку. У нас не было границ ни в чем и это был самый чистый кайф, Лёша.
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Новости » Шоу-бизнес » Настя Балинская вспоминает лучшие моменты отношений с Лешей Кудряшовым
Настя Балинская вспоминает лучшие моменты отношений с Лешей Кудряшовым
Добавлено: 12 апр 2018 в 14:10, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 12 апр 2018 в 14:10, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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