«Несметные богатства» привели Амана Тулеева в прокуратуру

Экс-гуребнатор Кемеровской области Аман Тулеев потребовал у прокуратуры защитить свою честь и достоинство в связи с сообщениями в СМИ о его «несметных богатствах». По совпадению, Госдума уже выпустила соответствующий закон.

Аман Тулеев, являясь главой Совета народных депутатов Кемеровской области, обратился в прокуратуру с целью прекратить поток информации о своем благосостоянии. В частности, Тулеева возмущает повсеместно распространяемая информация о том, что он владеет «чуть ли не целым городом». По словам Тулеева, данные о его «несметных богатствах» не являются достоверными, так как добыты и сняты на видео и фото «неизвестно, где и неизвестно, кем».

По словам нынешнего главы областного парламента, коим теперь является Аман Тулеев, информация подобного рода подается в Интернете с крайне негативным подтекстом. Это, по мнению чиновника, способствует моральному унижению его и его семьи.

Исходя из этого, Тулеев обратился в прокуратуру Кемеровской области, лично к Павлу Бухтоярову, прокурору области. На основе его обращения прокуратура проверит информацию о его «несметных богатствах», и дать оценку происходящему.

Напоминаем, что в этот же день - 12 апреля, Госдума приняла поправки к Гражданскому кодексу, предусматривающими блокировку Интернет-ресурсов, публикующих данные, порочащие честь и достоинство гражданина.