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Netflix отказался показывать фильмы на Каннском фестивале


Добавлено: 12 апр 2018 в 17:18, Категория: Новости на сегодня
Netflix отказался показывать фильмы на Каннском фестивале

Директор по контенту стримингового сервиса Netflix заявил об отказе от показа своих фильмов вне конкурса на Каннском кинофестивале из-за запрета участвовать в конкурсе. Об том пишет Variety.

«Мы хотим, чтобы наши фильмы были на равных условиях с другими. Есть риск, что если мы поедем туда, к нашим фильмам и авторам будут относиться с неуважением. Они задали тон. Я не думаю, что для нас будет правильно быть там», — сказал Тед Сарандос.

Оргкомитет Каннского фестиваля отобрал фильм «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова в основную программу Каннского кинофестиваля.

LETO (L’?T?) by Kirill Serebrennikov #Competition #Cannes2018

— Festival de Cannes (@Festival_Cannes) 12 апреля 2018 г.

Директор кинофестиваля Тьерри Фремо заявил, что находящийся под домашним арестом режиссер Серебренников получит приглашение лично представить в Каннах свой фильм.

Между тем следствие ходатайствовало о продлении домашнего ареста Серебренникова еще на три месяца.


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Добавлено: 12 апр 2018 в 17:18, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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