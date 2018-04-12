Невероятная цифра: “Манчестер Сити” готов потратить рекордную сумму на покупку новых игроков

Боссы “Манчестер Сити” весьма своеобразно отреагировали на вылет своей команды из Лиги Чемпионов. По данным авторитетной газеты Daily Telegraph, главный тренер “Горожан” Пеп Гвардиола получит 600 (!) миллионов фунтов на усиление и без того звездного состава летом 2018 года.Предполагается, что вся сумма пойдет на приобретение 4-5 игроков.Отметим, что в списке потенциальных новичков “Сити” уже сейчас фигурируют атакующий хавбек Иско (“Реал Мадрид”) и опорный полузащитник донецкого “Шахтера” Фред.