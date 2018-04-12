Меня зовут Нонна, мне 23 года, и я проживаю в городе Санкт-Петербург. Заканчиваю сейчас там магистратуру по специальности дизайнер одежды и костюмов. По первому образованию я технолог и педагог. На проект я пришла к Леше Безусу. Мне понравился этот человек тем, что он внимательный, умеет красиво ухаживать за девушками, мне нравится его рассудительность, стремление к целям, которые он перед собой ставит, разборчивость. Я иногда где-то слишком быстро принимаю решения и, мне кажется, что именно с таким рассудительным мужчиной у меня бы получилась отличная пара. Конечно, уже хочется увидеться и пообщаться лично, чтобы зря не просиживать время на проекте, а заняться собственно тем, для чего этот проект и предназначен.
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Новости » Шоу-бизнес » Нонне Щукиной нужен рассудительный мужчина
Нонне Щукиной нужен рассудительный мужчина
Добавлено: 12 апр 2018 в 06:28, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 12 апр 2018 в 06:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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