Ножи требуют бережного хранения

Ножи нужно хранить отдельно, поскольку так они не будут тупиться и разрушаться от постоянного соприкосновения с другими предметами. Это касается как инструментов из нержавейки, так и высоко углеродной стали и керамики.

В настоящее время в продаже есть просто огромное количество самых разных подставок, предназначенных для хранения ножей. Они различаются по стоимости, принципу захвата ножей, материалу, из которого изготавливаются, внешнему виду и дизайну. Правильно организовать рабочее пространство поможет держатель для ножей.

В пользу хранения ножей в подставке говорят несколько причин:

А) Когда вещь находится на своём месте ее легче найти. Как правило, ножи хранят в ящике стола и в процессе готовки неудобно постоянно открывать и закрывать ящик стола. Ножи, расположенные на подставке, всегда будут под рукой и взять необходимый нож не составит никакого труда. Таким образом, подставка для ножей сократит ваше время и создаст комфорт в процессе готовки.

Б) Безопасное хранение ножей. Подставка – это не только оптимальный способ убрать ножи подальше от детей, она делает процесс приготовления пищи более безвредным для самого повара. Доставая нож из стола, можно случайно пораниться его лезвием, а из подставки трансформера таких травм не будет.

В) Забота о самих ножах. В случае неверного обращения и хранения ножей, они быстро притупляются, царапаются и выходят из строя. Держатель для ножей поможет предупредить все указанные проблемы и продлить срок эксплуатации столовых приборов.

При разработке подставки были учтены пожелания как поваров, так и домохозяек, обыкновенных людей и профессиональных кулинаров. Подставка ручной работы, поэтому ее стоимость варьирует в зависимости от размеров и комплектации от 5 до 10000 рублей.

Доставка осуществляется на следующий день после заказа.