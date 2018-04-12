Оценщика имущества выбирайте правильно

Оплошность в выборе оценочной компании и плохо выполненная работа приводят к потере нескольких месяцев на согласование документации в государственных органах, и, в конечном итоге, к возврату на самое начало процедуры с надобностью заказывать новую оценку уже у другой фирмы. Оттого насколько ответственнее вы подойдете к поиску оценщика напрямую зависит результат.

Обязательная оценка недвижимого имущества проводится при выкупе государственной стоимости. Дело касается приватизации. Когда вы оформляете документы для перевода имущества в свою собственность, без услуг оценщика просто не обойтись.

Какие документы нужно предоставить оценщику:

Для проведения экспертной оценки коммерческой недвижимости (офисы, магазины, склады, производственные помещения, здания, коммуникации) требуются:

- копия право устанавливающих документов (договор купли-продажи, мены, дарения; свидетельство о праве собственности, решение суда и т.п.) или копия договора аренды;

- копия паспорта собственника объекта (копия свидетельство о регистрации юридического лица);

- технический паспорт БТИ (либо выкопировка поэтажного плана). Особенно это важно при оценке коммунального имущества для передачи его в аренду. Без такого плана Управление коммунального имущества Киева не примет такую работу;

- в случае оценки коммунального имущества для аренды вместо право устанавливающих документов необходимо предоставить действующий договор аренды (при продлении) либо письмо от балансодержателя по образцу.

При оценке коммунального имущества Киева для аренды оценщику необходим значимый опыт успешного выполнения подобных работ. Определение стоимости нежилых помещений и, тем более, отдельно стоящих зданий является трудоёмкой задачей по сравнению, например, с проведением оценки квартиры в Киеве.