ОФИЦИАЛЬНО: ОЗХО подтвердила отравление Скрипалей «нервно-паралитическим веществом»

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила отравление бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии «нервно-паралитическим отравляющим веществом».

Об этом со ссылкой на представителя организации сообщают мировые СМИ.

При этом в обнародованном сегодня заявлении не уточняется название примененного отравляющего вещества. Эксперты лишь уточняют, что согласны с выводами властей Британии о «химическом веществе токсического действия».

В документе уточняется, что международные эксперты собрали образцы крови у троих пострадавших: отца и дочери Скрипалей и сотрудника британской полиции.

«Результаты анализов биологических образцов и образцов окружающей среды, сделанные выбранными ОЗХО лабораториями, подтверждают выводы Великобритании о химическом веществе токсического действия, которое использовалось в Солсбери и от которого серьезно пострадали несколько человек», — говорится в заявлении экспертов ОЗХО.

Международные эксперты уточняют, что название и состав токсичного химического вещества содержатся в полном докладе, доступном для государств-участниц организации.

Напомним, Лондон утверждает, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим ядом «Новичок», который якобы был произведен в России.

Москва все обвинения в свой адрес отрицает и требует объективного и независимого расследования инцидента в Солсбери.