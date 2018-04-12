Олимпийского чемпиона Устюгова обвинили в употреблении допинга

По инициативе Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении двукратного олимпийского чемпиона, российского биатлониста Евгения Устюгова начато антидопинговое расследование. Об этом сообщает Le Monde.

Издание сообщает, что «аномальные показатели» допинг-проб спортсмена РФ фиксировались с 2010 года, но Международный союз биатлонистов (IBU) в отношении него расследование не проводил.

10 апреля на основании показаний анонимных осведомителей австрийская полиция обыскала штаб-квартиру IBU в Зальцбурге. Представители WADA обвинили президента союза Андерса Бессеберга в создании коррупционных схем, позволяющих нарушителям допинговых правил уклониться от наказания.

Он получил от российской стороны «полный дипломат долларов», сообщает Le Monde. Источники издания утверждают, что с 2011 года Бессеберг скрыл 65 спорных допинг-проб биатлонистов.

Сам он заявил, что не боится расследования, но надеется на его быстрое завершение, так как «это важно для всего биатлона».