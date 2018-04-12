Определились все полуфиналисты футбольной Лиги чемпионов

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Стали известны все участники полуфинала футбольной Лиги чемпионов сезона-2017/18.

Заключительные четвертьфинальные матчи, по итогам которых определились полуфиналисты турнира, прошли во вторник и среду. Итальянская "Рома" по сумме двух игр благодаря голу на выезде одолела испанскую "Барселону" (1:4, 3:0), английский "Ливерпуль" взял верх над английским "Манчестер Сити" (3:0, 2:1), мюнхенская "Бавария" нанесла поражение испанской "Севилье" (2:1, 0:0), а действующий победитель турнира мадридский "Реал" выбил из розыгрыша туринский "Ювентус" (3:0, 1:3).

Яркие фотографии матча "Реал" - "Ювентус"

Полуфинальные пары станут известны по итогам жеребьевки, которая состоится 13 апреля в швейцарском Ньоне.