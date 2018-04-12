ОЗХО объяснила, почему Британия права насчет газа «Новичок», которым отравили Скрипалей

ОЗХО согласилась с Великобританией об использовании «Новичка» при отравлении Сергея и Юлии Скрипаль.

Организация по запрещению химического оружия подтвердила использование газа «Новичок» при отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль. ОЗХО опубликовала отчет, который был передан спецслужбам Великобритании. В нем говорится, что исследования подтвердили идентичность своих образцов, и образцов, собранных Лондоном.

«Результаты анализа, проведенного лабораториями ОЗХО по экологическим и биомедицинским образцам, собранными командой ОЗХО, подтверждают выводы Соединенного Королевства, касающиеся идентичности токсичного химиката, который использовался в Солсбери» - сказано в обращении.

Спецслубы Соединенного Королевства утверждали, что это газ, получивший название «Новичок». Эксперты ОЗХО солидарны с данными Великобритании, однако, ключевое слово - «Новичок», не зазывают. Уточняется, что ОЗХО участвует в расследовании как независимая лаборатория по просьбе делегации Великобритании. В обращении также говорится, что в сборе проб не участвовали представители заинтересованных стран, а только представители ОЗХО.

ОЗХО осуществляет надзор за использованием химического оружия, основываясь на Конвенции о химическом оружии, принятой с 1997 года.