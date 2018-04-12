ОЗХО передала Лондону отчет по расследованию отравления Скрипалей

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) передала британской стороне отчет по расследованию отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает The Daily Mailсо ссылкой на министерство иностранных дел Великобритании.

В ведомстве пояснили, что Великобритания первой получила «окончательную версию отчета» как государство, по запросу которого ОЗХО провело расследование.

Ожидается, что остальные подписанты Конвенции по запрещению химического оружия — в том числе Россия — получат документ в четверг, 12 апреля, в 14:00 мск.

Напомним, Скрипалей в бессознательном состоянии нашли в начале марта в британском Солсбери. Лондон обвинил Россию в отравлении экс-сотрудника ГРУ и его дочери с использованием нервно-паралитического газа «Новичок», созданного в СССР. Российская сторона отрицает обвинения и требует допуска к расследованию инцидента.