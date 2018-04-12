ОЗХО подтвердила отравление Скрипалей «Новичком»

Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) обнародовала результаты расследования отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Эксперты ОЗХО пришли к выводу, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок», сообщает Sky News со ссылкой на источники.



При этом в опубликованном для широкой аудитории отчете ОЗХО название отравляющего вещества не приводится, назван лишь его тип. Однако источники телеканала утверждают, что оно содержится в полном засекреченном отчете, который доступен для стран-членов ОЗХО.



Определить источник происхождения отравляющего вещества не удалось, уточняет Associated Press.

Напомним, ОЗХО подключилась к расследованию инцидента со Скрипалями по запросу британских властей, потому Лондон первым получил полный итоговый отчет экспертов организации.

Британская сторона обвиняет в отравлении Скрипалей Россию, мотивируя это тем, что «Новичок» был разработан в СССР. Москва все обвинения отрицает.