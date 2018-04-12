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ОЗХО: Скрипалей отравили «Новичком»


Добавлено: 12 апр 2018 в 14:38,
ОЗХО: Скрипалей отравили «Новичком»

Тема: Отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявили, что экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили ядом «Новичок», сообщает телеканал Sky News.

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До этого ОЗХО передала Британии отчёт по расследованию об отравлении Скрипалей. Лондон попросил экспертов ОЗХО распространить текст среди стран — участниц Конвенции по химическому оружию, включая Россию.

4 марта бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на скамейке в сквере в Солсбери. Британский премьер Тереза Мэй в ходе выступления в парламенте прямо обвинила Москву в отравлении бывшего полковника ГРУ газом «Новичок». Россия категорически отрицает обвинения Лондона. До сих пор Великобритания так и не предоставила доказательств вины России.

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Добавлено: 12 апр 2018 в 14:38, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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