Первый с 2015 года пассажирский самолет из России приземлился в Египте?

Самолет из России впервые с конца 2015 года прибыл в Египет: борт «Аэрофлота» приземлился в аэропорту Каира, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Flightradar24.

Напомним, регулярные рейсы в Египет были прекращены российской стороной после теракта, в результате которого упал самолет авиакомпании «Когалымавиа», следовавший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Жертвами теракта стали 217 пассажиров и семь членов экипажа.

В начале 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о возобновлении авиасообщения с Египтом. Тогда же российские туроператоры получили официальное разрешение возобновить продажу путевок в Египет.



Ожидается, что 12 апреля египетская авиакомпания EgyptAir выполнит первый после длительного перерыва рейс Каир — Москва.