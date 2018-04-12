Платежная система «Мир» сделает свой аналог Google Pay

Руководство российской платежной системы «Мир» не смогло договориться с Apple и Google об интеграции входящих в эту систему банковских карт с их «мобильными кошельками». Поэтому, как заявил радиостанции «Говорит Москва» гендиректор «Мира» Владимир Комлев, держатели карт будут пользоваться сервисом под условным названием «Мир Pay».

«Мы работаем и с компанией Google, и с компанией Apple. Мы понимаем, что это американские корпорации, с которыми у нас сегодня складываются не самые простые отношения. Мы вынуждены это признать. Поэтому сегодня мы планируем сделать собственный сервис», — пояснил Комлев, уточнив, что запустить приложение планируется до конца текущего года.

Пользователи «Мир Pay» смогут загрузить образы своих банковских карт в приложение на смартфоне, после чего расплачиваться бесконтактно, не предъявляя саму карту. С устройствами на операционной системе Android особых проблем возникнуть не должно, считает гендиректор «Мира». «На платформе iOS гораздо больше зависимость от самой Apple, поэтому без их вмешательства это сделать проблематично», — добавил он.

Сейчас в РФ картами «Мир» пользуются около 35 млн человек, из которых подавляющее большинство — 31,3 млн человек — сделали такой выбор по рекомендации работодателей.