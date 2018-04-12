Почти все актёры фильма «Мстители: Война бесконечности» работали с поддельными сценариями

Супергеройский боевик "Мстители: Война бесконечности" появится на больших экранах совсем скоро, поэтому авторы фильма стараются сделать так, чтобы потенциальные зрители не узнали о всех деталях его сюжетной линии раньше времени. Борьба со спойлерами, развернутая авторами новых "Мстителей", просто поражает воображение.Выяснилось, например, что никто из исполнителей главных ролей не видел ленту целиком — Тому Хиддлстону, Роберту Дауни-младшему, Бенедикту Камбербэтчу и другим показывали лишь фрагменты, так что премьеру фильма ждут и сами актеры.Но это лишь полумеры. Для того, чтобы точно исключить просачивание сценария в Сеть, авторы фильма выдали всем актерам разные варианты этого самого сценария. Речь, само-собой, идет о фейковых сценариях.Актер Том Холланд, исполнивший роль Человека-паука, признается, что от него сценарий скрывался с особой тщательностью. Ну, просто потому, что ранее Холланд уже выбалтывал секретные подробности франшизы. "Однажды мы снимали сцену, в которой я даже не знал, с кем сражался. Просто махал руками перед собой и понятия не имел, кого я там побеждаю. Вот такие дела. Но я уже привык к такому", — отмечает Холланд.