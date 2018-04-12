Подразделения мотострелкового соединения ВВО в рамках учений подняты по тревоге в Амурской области

В Амурской области подразделения мотострелкового соединения Восточного военного округа подняты по тревоге в рамках стартовавших тактических учений. В мероприятиях принимает участие более 1 тысячи военнослужащих и около 200 единиц боевой техники, среди которой танки Т-72Б3, БМП-2, артиллерийские САУ 2С3 «Акация» и минометы «Сани», реактивные системы БМ-21 «Град», зенитные установки «Шилка» и ПЗРК «Игла».

Подразделения совершают комбинированный марш на штатной технике и железнодорожным транспортом на один из полигонов региона дислокации. Во время выдвижения отрабатываются элементы отражения воздушных ударов авиации условного противника, диверсий разведывательных групп и управление подразделениями в условиях активного радиоподавления связи «вражескими» средствами РЭБ.

По замыслу учения, в течение недели тактическим группам предстоит отражать наступление крупных сил противника используя опыт современных военных конфликтов. В завершении маневров состоится этап боевой стрельбы из всех видов задействованного вооружения.