Подросткам могут начать выдавать водительские права

На рассмотрение Госдумы в первом чтении в четверг попадет законопроект, предполагающий введение в России новой категории юношеских водительских прав.

Выдавать такие водительские удостоверения гражданам от 16 до 18 лет предложил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Олег Смолин (КПРФ).

Его законопроект позволяет подросткам управлять транспортными средствами категории «В» под контролем людей, уже обладающих «взрослыми» правами. По мнению депутата, это позволит развивать навыки вождения и легче адаптироваться на дороге молодым водителям.

В пояснительной записке к документу отмечается, что такие водительские удостоверения будут иметь пометку «U», и срок их действия будет автоматически истекать по достижению владельцами восемнадцатилетнего возраста.

Кроме того, документ предусматривает введение штрафов за управление транспортным средством лицом, имеющим юношеские права, в отсутствие взрослых опытных водителей. Нарушителей будут штрафовать на сумму от 2500 до 5000 рублей.

Профильный Комитет Госдумы по транспорту ранее рекомендовал отклонить законопроект в первом чтении.

Депутаты отметили, что согласно положениям Конвенции о дорожном движении 1968 года, договаривающиеся стороны не считают действительным на своей территории водительское удостоверение, владельцу которого не исполнилось 18 лет. При этом Конвенция не предусматривает какого-либо порядка сопровождения «опытным» водителем лиц, имеющих водительское удостоверение, подтверждающее право на управление транспортными средствами любой категории. Поскольку Российская Федерация ратифицировала Конвенцию о дорожном движении 1968 года, следовательно, в рамках выполнения международных обязательств она должна обеспечить соответствие национального законодательства нормам Международного права в данной области.

Кроме того, парламентарии отметили, что, согласно мнению экспертов, принимая во внимание нестабильное психофизическое состояние подростков, полное осознание ответственности за совершенные поступки наступает только к восемнадцатилетнему возрасту.

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