Пользователи Telegram обратились с жалобами в ЕСПЧ

Журналисты Олег Кашин и Александр Плющев обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобами на попытки блокировки Telegram в России. Об этом «Ведомостям» рассказал представляющий мессенджер в ЕСПЧ юрист «Агоры» Дамир Гайнутдинов.

Заявители утверждают, что норма российского законодательства о контроле интернет-переписки нарушает их право на уважение частной и семейной жизни, гарантированное Конвенцией о защите прав человека. Также журналисты заявили, что в отношении их имело место нарушение права на свободу выражения мнения. По их словам, получение Федеральной службой безопасности (ФСБ) неограниченного доступа к переписке пользователей интернет-сервисов или возможная блокировка этих сервисов из-за отказа Telegram предоставить спецслужбе ключи для шифрования, угрожают их профессиональной деятельности. Кашин и Плющев также упомянули в жалобе отказ мещанского суда Москвы принять их иски о признании незаконными действий ФСБ и Роскомнадзора.

Дамир Гайнутдинов отметил, что само существование законодательства, допускающего применение тайных мер, позволяет признать истца жертвой нарушения. Например, ЕСПЧ признал, что российское законодательство не способно защитить граждан от несанкционированной прослушки в деле «Захаров против России».

Юрист также сообщил, что компания Telegram Messenger уже направила жалобу в ЕСПЧ на решение Мещанского суда, оштрафовавшего ее за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования.

Юрист организации «Роскомсвобода» Саркис Дарбинян сообщил «Ведомостям», что в ближайшее время в ЕСПЧ поступят жалобы 40 пользователей мессенджера.

Между тем 12 апреля в Таганском районном суде прошло предварительное заседание по иску, поданному Роскомнадзором о блокировке мессенджера, сообщает RNS. Адвокаты Telegram на заседание не пришли, в суде присутствовали только представители ведомства Марии Смелянская и Антон Куликов. Суд рассмотрит иск Роскомнадзора о блокировке Telegram по существу в пятницу 13 апреля.

Ранее Таганский суд не привлек Telegram к рассмотрению дела о его возможной блокировке в качестве ответчика. Руководитель «Агоры» Павел Чиков сообщал о направленном в суд ходатайстве с просьбой отложить назначенное на 12 апреля судебное заседание. Причиной он назвал необходимость ознакомиться с материалами дела и подготовиться. Кроме того, полномочия представителя иностранной компании, которой является Telegram, требуют большего времени, отмечают юристы.