Помпео пообещал ужесточить политику в отношении России

Директор ЦРУ и кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео заявил в письменных показаниях Конгрессу, что время мягкой политики Соединенных Штатов в отношении России прошло.

Так, он подчеркнул: «Россия продолжает действовать агрессивно, в чем ей способствуют многие годы мягкой политики в отношении этой агрессии. С этим теперь покончено. Список действий нашей администрации, направленных на то, чтобы повысить цену для (президента России) Владимира Путина, долог».

В числе мер в отношении России он назвал санкции, высылку дипломатов, укрепление американской армии и сил ядерного сдерживания, а также «вооружение смелых молодых людей, которые сопротивляются российскому экспансионизму в Украине и Грузии».

Кроме того, в показаниях Конгрессу перед назначением на должность главы Госдепа Помпео подчеркнул, что «действия нынешней администрации ясно дают понять, что стратегия национальной безопасности президента (Дональда) Трампа по праву назвала Россию угрозой нашей стране».

Помпео уточнил: «Наши дипломатические усилия в отношении России будут сложными, но, как и в предыдущих случаях конфронтации с Москвой, они должны продолжаться».