Помпео заявил о конце «мягкой политики» США в отношении России

«Мягкой политике» США по отношению к России пришел конец. Об этом заявил директор ЦРУ, кандидат на пост госсекретаря Майк Помпео, передает РИА «Новости».

«Список действий нашей администрации, направленных на то, чтобы повысить цену для (президента России) Владимира Путина, долог», —сказал он.

Помпео отметил, что действия нынешней администрации Белого дома ясно дают понять, что стратегия национальной безопасности американского президента Дональда Трампа по праву назвала Россию угрозой США. «Наши дипломатические усилия в отношении России будут сложными, но, как и в предыдущих случаях конфронтации с Москвой, они должны продолжаться»,- добавил он.

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