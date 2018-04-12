Порошенко готовит разрыв Украиной связей с СНГ

Президент Украины Петр Порошенко предложит Кабмину подготовить документы о выходе Украины из учредительных органов Содружества независимых государств.

Выступая на форуме по вопросам безопасности в Киеве, Порошенко напомнил, что Украина не является членом СНГ. При этом организация не признала действия России против Украины агрессией, поэтому президент предложит правительству подготовить предложения по официальному прекращению участия Украины в учредительных органах СНГ.

Кроме того, будет предложено закрыть украинские представительства в этих органах в Минске.