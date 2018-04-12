Порошенко и Мэй обсудили ужесточение санкций против РФ

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поговорили об отравлении в Солсбери, реформах в Украине и осудили агрессию России на Донбассе и в Крыму.Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.В ходе беседы Порошенко выразил солидарность с британским народом и правительством в связи с отравлением Сергея Скрипача в городе Солсбери и отметил готовность Украины оказать помощь в расследовании этого дела в случае необходимости.Тереза Мэй поблагодарила Украину за проявление солидарности с Великобританией и в очередной раз осудила агрессию России на Донбассе и в Крыму.