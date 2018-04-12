После ДТП с автобусом в Подмосковье госпитализированы 6 детей и 3 взлослых

Шесть детей госпитализированы после аварии автобуса и легкового автомобиля в Московской области, сообщила РИА «Новости» детский омбудсмен региона Ксения Мишонова.

«По предварительной информации, госпитализировано шесть детей», — отметила омбудсмен.

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В пресс-службе ГУМВД по Московской области также уточнили, что кроме шестерых пострадавших подростков пострадали ещё трое взрослых, которые доставлены в больницу.

Между тем, источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что в аварии в общей сложности пострадали 16 человек, среди которых 15 детей. Шестеро человек госпитализированы, среди них пять детей, ещё 10 детей на месте осматривают врачи скорой помощи, отметил собеседник агентства.

Как уточняется в сообщении Следственного комитета России, водитель автомобиля скончался, а ещё шесть человек — взрослый и пять детей — находятся среди пострадавших.

По факту инцидента организовано проведение доследственной проверки. На место происшествия выехали следователи и криминалисты. Вечером в четверг «Парламентская газета» сообщала, что на 61-м километре трассы А-107 в Подмосковье произошло столкновение легкового автомобиля марки ВАЗ-2109 с автобусом, который перевозил 40 детей, после чего перевозившее детей транспортное средство опрокинулось в кювет.

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