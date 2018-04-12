Посольство РФ в Британии не поверило в «заявление Юлии Скрипаль»

Посольство России в Лондоне опубликовало комментарий в связи с появлением на сайте Скотланд-Ярда заявления от имени Юлии Скрипаль — дочери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, вместе с отцом пострадавшей от отравления, предположительно нервно-паралитическим газом.

В соответствии с этим заявлением Юлия Скрипаль отказывается от консульской помощи России — девушка якобы заявила, что не хочет встречаться с сотрудниками российского посольства в Великобритании и своей двоюродной сестрой Викторией Скрипаль. При этом в заявлении говорится, что Юлия Скрипаль знает о предложенной посольством РФ помощи, общается с друзьями и семьей и получает информацию о ходе расследования отравления.

В российском посольстве отмечают, что если все изложенное в заявлении является правдой, «остается только порадоваться за нашу соотечественницу», но при этом подчеркивают: «Однако в условиях невозможности убедиться в этом на практике публикация Лондонской полиции вызывает больше вопросов, чем ответов. Как и прежде, хотелось бы удостовериться, что заявление действительно исходит от Юлии. В этом есть большие сомнения. Текст явно составлен таким образом, чтобы подкрепить официальные заявления британских властей и одновременно исключить любую возможность контакта Юлии с внешним миром – консулами, журналистами, родственниками».

Сомнения дипломатов подпитали несоответствия между содержанием телефонного разговора Юлии с двоюродной сестрой Викторией и заявлением якобы от ее имени: в первом случае девушка заявляла, что у них с Сергеем Викторовичем «все хорошо», а в публикации Скотланд-Ярда Юлия якобы утверждает, что отец серьезно болен, а сама она до сих пор страдает от последствий отравления.

«Иными словами, опубликованный документ лишь укрепляет опасения, что мы имеем дело с насильственной изоляцией российской гражданки. Если британские власти хотят убедить общественность в обратном, им надлежит срочно предъявить наглядные доказательства того, что с Юлией все хорошо и она не лишена свободы», — резюмируют в российском посольстве.