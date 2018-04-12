Постпредство РФ указало ООН на «грубые нарушения» США

Пресс-секретарь постпредства России при ООН Федор Стржижовский назвал выдворение американскими властями 12 сотрудников представительства в Нью-Йорке грубым нарушением основополагающего правила его функционирования и международно-правовых обязательств, взятых Вашингтоном на себя (в частности, Соглашение о штаб-квартире ООН от 1947 года).

«США нарушили основополагающее для функционирования постоянных представительств правило, согласно которому на них не могут распространяться никакие ограничения, обусловленные двусторонней повесткой дня государства пребывания. Власти США все чаще пользуются своим положением для откровенного давления на неугодные им делегации», — цитирует Стржижовского ТАСС.

Он сообщил, что накануне, 11 апреля, состоялось срочное заседание Комитета ООН по сношениям с государством пребывания, в задачи которого входит контроль условий работы штаб-квартиры организации в Нью-Йорке и расквартированных там же делегаций стран-участниц. Заседание было созвано по запросу российского постоянного представительства, которое «настоятельно требует принять необходимые меры по исправлению ситуации».

Стржижовский напомнил, что Вашингтон мотивировал выдворение 12 россиян «демонстрацией "нерушимой солидарности" с Великобританией», которая так и не представила доказательств к своему обвинению в адрес России, которую назвала причастной к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Введены ограничения 25-мильной зоной свободы передвижения дипломатов целого ряда миссий. Множатся случаи задержек в выдаче и продлении виз. Оправдания представителей США отклика в Комитете не находят. Поведение страны-хозяйки вызывает многочисленные нарекания в ООН и становится серьезной проблемой», — резюмировал пресс-секретарь постпредства РФ.